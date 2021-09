Riga la carrozzeria di quattro auto, denunciato un 75enne

Non è ancora chiaro per quale motivo abbia agito, se per noia o per fare un dispetto. Un uomo di 75 anni, martedì mattina, è stato denunciato per aver danneggiato quattro auto in sosta.

Anziano denunciato per danneggiamento

A segnalare il vandalo agli agenti, è stato un passante che si trovava nei pressi di Parco Ponci. Una pattuglia della Municipale lo ha fermato poco distante, in possesso delle chiavi che aveva utilizzato per rigare la carrozzeria delle vetture. Per l'uomo è scattata la denuncia per danneggiamento.