Quartiere Piave: tre arresti, tre denunce e due espulsioni. Oltre sette etti di droga sequestrati

Tre arresti, tre denunce, due espulsioni, oltre sette etti di droga sequestrati e tre locali sanzionati. È il bilancio dei controlli svolti nei giorni scorsi dai carabinieri, con il supporto della polizia locale, nella zona del quartiere Piave, via Cappuccina, piazzale Stazione, via Trento e vie interne di Mestre. Centinaia le persone identificate, così come i veicoli controllati. Il primo a finire in manette è stato un uomo di nazionalità straniera, sul quale uno dei cani antidroga ha fiutato alcune dosi di marijuana. Il cane, poco dopo, ha puntato verso un giardino posto aldilà della siepe, nell'area in cui era stato fermato lo spacciatore: aggirata la recinzione i carabinieri hanno trovato uno zaino apparentemente abbandonato. All'interno, altri quattro etti di marijuana in panetti e i documenti dello stesso straniero. I militari hanno deciso di estendere la perquisizione a casa dell'uomo, dove hanno sequestrato ulteriori tre etti di hashish.

Nella maglia dei controlli sono finiti anche due uomini gravati da ordini di custodia emessi dal tribunale. Il primo era ricercato su provvedimento dell'ufficio di sorveglianza di Padova per scontare la pena di sei mesi per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nel 2018 nella provincia euganea ed è stato arrestato. Sull'altro era pendente invece un provvedimento dell'omologo organo di Venezia per scontare una condanna ad un anno e mezzo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione commessi nel 2021 nel capoluogo lagunare. Due sono le persone trovate in possesso ingiustificato di armi o altri strumenti atti ad offendere, ovvero un coltello del genere non ammesso e un manganello telescopico di autodifesa. I due sono stati denunciati. Altra denuncia è scattata a seguito del controllo di un uomo ristretto in regime di detenzione domiciliare, non trovato a casa e quindi responsabile di evasione.

Sono tre, infine, gli esercizi pubblici controllati e sanzionati per irregolarità sia sotto il profilo della normativa del lavoro che per il mancato rispetto della tutela della salute, per somme complessive attorno ai 70mila euro. Le attività sono state chiuse in attesa della regolarizzazione. Quattro persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di droga dopo essere state fermate con modiche quantità di marijuana e due cittadini stranieri, controllati in via Cappuccina, irregolari sul territorio nazionale, sono stati accompagnati presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo per la successiva espulsione.