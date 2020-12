La polizia trova 48 dosi di cocaina a casa di un 20enne: arrestato

Che fosse uno spacciatore, la polizia lo sapeva. Lo stava tenendo d'occhio da un po' e, nei giorni scorsi, ha deciso di fermarlo. Un semplice controllo, e gli agenti del commissariato di Mestre gli hanno trovato addosso otto dosi di cocaina pronte per essere vendute. Sarebbero bastate queste a far finire nei guai H.E., 20enne albanese, se non fosse che più tardi, in casa sua, sono state trovate altre 48 dosi, nascoste nella sua stanza, e tutto il necessario per il confezionamento, oltre ad altra droga da impacchettare, sostanza da taglio, bilancino di precisione e sacchetti di plastica. In totale, circa 70 grammi di cocaina.

Il tutto è stato sequestrato e non senza difficoltà, visto che il ragazzo aveva cercato di depistare i poliziotti dicendo loro di abitare in un paesino in provincia di Modena. Ma gli agenti, avendolo pedinato nei giorni precedenti, già conoscevano il quartiere in cui vive, a Mestre. Alla fine, la polizia è riuscita a individuare l'abitazione provando le chiavi in diversi portoni, fino a trovare quello giusto. Il 20enne è stato, quindi, arrestato e accompagnato in carcere.