Asseggiano, disagi al traffico: «Necessaria una nuova area parcheggio»

«L’assenza di un adeguato numero di parcheggi nell’area di Via Asseggiano sta creando sempre di più una situazione di viabilità critica, soprattutto alla mattina e negli orari di entrata e uscita dalle scuole. E' necessario realizzare al più presto una nuova area parcheggio nei pressi della zona centrale». Sono le parole del gruppo Pd della Municipalità, che in queste ore presenterà un'interrogazione per provare a dare una soluzione a questa criticità.

L’area da prendere in considerazione sarebbe quella oggi adibita a campo compresa tra il passaggio a livello e la linea ferroviaria dismessa, su cui era già stata realizzata un’ipotesi progettuale da parte degli uffici dell’assessorato alla mobilità. spiega. «Lo spazio antistante il plesso scolastico è inoltre utilizzato come capolinea delle linee Actv e in alcuni orari, in particolare al termine delle lezioni, si contano fino a cinque autobus fermi venendo così ad aggravare la congestione dovuta alle numerose auto in sosta momentanea creando una situazione di "park selvaggio”», spiega Andrea Mauceri, capogruppo PD in Municipalità.

A questo si aggiunge il fatto che la stessa Via Asseggiano venga spesso utilizzata impropriamente dagli automobilisti per evitare il traffico lungo la via Miranese, in particolare nelle ore di punta. «La viabilità è sempre più critica – interviene il consigliere comunale Emanuele Rosteghin –. L’area centrale non ha un parcheggio idoneo a far fronte all’afflusso delle auto di chi usufruisce dei servizi presenti come scuole, attività commerciali, centro aggregativo, chiesa». Con l'interrogazione, il Pd intende chiedere all'amministrazione di verificare le soluzioni per la realizzazione di un nuovo parcheggio.