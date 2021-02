Rinnovo dei passaporti, maxi assembramento di 2mila persone a Mestre

Centinaia di persone di nazionalità bengalese si sono radunate stamattina nel piazzale antistante al piazzale del Palaplip di Mestre, in via San Donà. Tra sabato e domenica, infatti, sono programmati lì gli incontri con il console per il rinnovo dei passaporti. Qualcosa, però, è andato storto nel calendario degli appuntamenti e così si è formato un grosso raduno, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di assembramenti e rischio di contagio.

Intorno alle 9, è stato necessario l’intervento della polizia e della polizia locale. La situazione caotica che si era creata nella prima parte della mattinata è stata riportata piano piano all'ordine. Ancora verso l'ora di pranzo, comunque, il piazzale era pieno di gente, così come le strade limitrofe. L’organizzazione aveva preavvisato 400 persone distribuite nel corso dell’intera giornata e assicurato un piano di gestione adeguato dell’afflusso, mentre se ne sono presentate oltre 2mila nella sola fascia tra le 8 e le 10 del mattino.

La polizia, quindi, ha preso contatti con gli organizzatori dei servizi, insieme ai quali ha tentato di sensibilizzare gli utenti al rispetto delle distanze. Tuttavia, in considerazione del numero rilevante di persone ormai arrivate, questo non è stato sufficiente, per cui l'attività legata ai servizi amministrativi è stata sospesa e rinviata per consentire la predisposizione di un adeguato piano di gestione che possa garantire il rispetto delle misure di contenimento. La Questura si riserva di valutare le eventuali violazioni commesse in relazione alla normativa in materia di prevenzione del Covid-19.