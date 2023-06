Biblioteca di Carpenedo Bissuola, la ristrutturazione è terminata

Nuovo volto per la Biblioteca di Carpenedo Bissuola al termine dei lavori di ristrutturazione: pavimentazione in gomma colorata al piano terra e negli spazi comuni ai piani superiori e, come da progetto, un solo locale lettura creato attraverso la demolizione delle tramezze al piano rialzato, con il rifacimento del pavimento. A completare l'opera l’impianto elettrico del tutto rinnovato e la ridipintura dell'immobile, il tutto finanziato con duecentomila euro di finanziamento del Pon metro.

Giovedì pomeriggio la presentazione del restyling è avvenuta alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, dell'assessore alle Politiche educative Laura Besio, dell'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce e del direttore allo Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico, Marco Mastroianni. La grande hall del piano terra è stata progettata come uno spazio comune dove trovare comode sedute per la lettura informale, incontrarsi per il gioco o lo studio di gruppo, prendere libri da scaffali circolari e poter bere un caffè. In questa direzione è andato il lavoro della rete biblioteche Venezia degli ultimi anni: orientare la biblioteca verso un nuovo target e una nuova missione, dare nuovo senso acquisendo una collezione di libri di qualità, con letteratura per giovani, adulti, fumetti, classici e saggistica.

«Il restyling della biblioteca fa parte di un percorso avviato otto anni fa, mirato al rilancio del parco Albanese - ha detto Venturini - un'area che non era fruibile, mal frequentata e in declino, è entrata in un percorso di rilancio grazie alla promozione di eventi legati allo sport, agli spettacoli, al teatro e ad attività culturali. Questo ha permesso al centro civico di diventare luogo di rinascita. Abbiamo raddoppiato gli orari di apertura, il patrimonio librario, ma sono state rinnovate anche alcune biblioteche come la Bettini Junior, e nel 2024 porteremo a termine l'ampliamento della Vez. La biblioteca di Carpenedo Bissuola è un motivo di orgoglio, si candida a essere un polo culturale vero e proprio, grazie all'ampliamento degli spazi. Oggi è un luogo frequentato da molti giovani, anche in maniera irrituale: non è solo un posto dove si legge e si studia, ma anche un luogo di incontro dove è possibile divertirsi e giocare insieme in uno spazio contemporaneo».

Grazie a questo intervento, è stato spiegato, la Carpenedo Bissuola dedicata al target dei giovani adulti sta assumendo un ruolo di riferimento aggregativo sociale e culturale indirizzato ai ragazzi dai 14 ai 25 anni nel contesto vivo del parco Albanese Bissuola. Il restyling comprende anche la posa di nuovi arredi e la sostituzione dei vecchi punti luce con 163 lampade a led suddivise tra piano terra, ammezzato, primo e secondo piano. In quest'ultimo, con 32.183 mila euro di fondi react Eu, si è allestita la sala gaming con isolanti acustici in materiali ecoriciclati e decorativi, un arredo su misura a parete per alloggiamento giochi, attrezzature per gaming e monitor, l'illuminazione di design con led a sospensione. Predisposto anche un sistema antitaccheggio con dispositivi di sicurezza a tecnologia Rfid.

«La Biblioteca come luogo di ritrovo, un concetto che rivive dopo i due anni di pandemia. Sarà aperta sette giorni su sette, da giugno ad agosto, con orario 10-19, da settembre a maggio dalle 14 alle 19», ha detto il direttore Mastroianni elencando alcuni dati sulla riorganizzazione del servizio bibliotecario. Dal 2015 le biblioteche della rete sono passate da 15 a 17 con in più il servizio bibliobus: Vez junior (2017), Forte Marghera (2018), Bettini junior (2018), biblioteca pedagogica Bettini (2018), Bibliobus (2020) e biblioteca di Carpenedo Bissuola (2020). Per il 2024 è in programma l'ampliamento della Vez. Aumentate anche le ore di apertura al pubblico (+9.655) al quale si aggiunge il 15 percento in più sul dato del prestito dei volumi (15 mila quelli nei primi mesi 2023). Infine il dato sugli eventi: 280 quelli finora realizzati dall'inizio dell'anno, 289 quelli del 2022, per una stima di +40 per cento per quanto riguarda le attività e il numero di partecipanti.

«Una volta era un posto di lavoro, oggi la biblioteca è un servizio offerto ai cittadini: un luogo aperto e fruibile, un punto di ritrovo con aree dedicate alla lettura e allo studio, ma anche all'incontro e al divertimento - spiega il sindaco Brugnaro - Siamo in un luogo centrale di Mestre, negli anni abbiamo fatto diverse battaglie per restituirlo ai cittadini, contro la delinquenza. Oggi grazie a molti investimenti restituiamo un centro all'avanguardia, un luogo di tutti che deve essere tenuto bene. Il nostro obiettivo dev'essere quello di continuare a lavorare, ci deve essere un miglioramento continuo. Anche attraverso questo tipo di interventi investiamo sui ragazzi e sui giovani», aggiunge il primo cittadino.

«Alla Bissuola abbiamo un parco che si presta bene a questo percorso di apertura alle nuove generazioni, penso agli studenti universitari, con spazi a loro dedicati - prosegue - Abbiamo appena presentato il protocollo Venezia Città Campus firmato con le università cittadine, con il Conservatorio e l'Accademia delle Belle Arti, la Regione e la Fondazione Venezia capitale della sostenibilità. Questo luogo si presta a rientrare in questo grande progetto: un luogo che dia la possibilità agli studenti e a tutti quelli che arriveranno da altri Paesi europei di esprimersi, di poter crescere e dare concretezza alle loro idee. Mestre è una città straordinaria che si presta alla crescita dei nostri giovani».