I live di giugno al parco Bissuola: Vecchioni, Gazzè, Willie Peyote e Carmen Consoli

Dopo l'annuncio del festival primaverile e della data di Carmen Consoli, il Comune di Venezia rivela il programma completo dei concerti pre-estivi al parco Albanese-Bissuola di Mestre. Il palco all'aperto accoglierà Roberto Vecchioni (5 giugno), Max Gazzè con l’orchestra Casadei (6 giugno) e Willie Peyote (7 giugno), oltre alla già citata Carmen Consoli (10 giugno). Tutti i concerti si svolgeranno nell’area tra il Teatro del Parco e la piscina, con biglietto di ingresso al prezzo di 20 euro.

Novità anche per l'autunno, con due nomi di alto profilo pronti a portare la loro musica sul palco del Teatro Toniolo di Mestre: il 5 novembre Diodato, il 16 novembre Malika Ayane. Il Settore cultura, dunque, punta forte sulla musica, che durante l'estate sarà protagonista anche a Venezia, in piazza San Marco, con i Pooh, il Volo e Umberto Tozzi, oltre che con l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice.

«Sarà un'estate a ritmo di musica - commenta il sindaco Luigi Brugnaro -. Il Bissuola si conferma essere un luogo scelto per portare la cultura ai giovani di tutta la città metropolitana. L'investimento su questo polo, con il teatro, la biblioteca e il parco stesso, ha dato i frutti sperati generando un luogo non solo culturale, ma anche di sicurezza e di aggregazione per le persone di tutte le età. Anche la presenza della Biennale, che ha consolidato la sua programmazione, è un obiettivo raggiunto».

I quattro concerti, aggiunge il sindaco, «si inseriscono in un lavoro generale che stiamo portando avanti con il Settore cultura, sia all’interno sia all'esterno del Teatro al Parco: un contenitore che abbiamo voluto riaprire per renderlo protagonista di questa tipologia di manifestazioni. In autunno poi ci saranno gli appuntamenti al Teatro Toniolo, che ha appena celebrato i primi 110 di storia con numeri record di spettatori e che, grazie all'attività della consigliera delegata Giorgia Pea, sarà sede di una stagione di prosa e comica di primissimo livello, che presenteremo prossimamente». E, conclude, «anche le sorprese musicali non sono finite qui».

A breve, intanto, partiranno gli appuntamenti del calendario primaverile Bissuola Live, all'interno del Teatro del Parco. Si inizia la prossima settimana con l’Euphonia Suite Tour di Eugenio Finardi; la settimana seguente, il 24 aprile, tocca al folk’n’roll di Giancane, seguito da Francesco Motta lunedì 13 maggio. La chiusura è con Ditonellapiaga, venerdì 24 maggio.