Si accende la musica al Teatro del Parco con Finardi, Giancane, Motta e Ditonellapiaga

Il Teatro del Parco di Mestre sarà il palco di Bissuola Live, festival musicale che tra aprile e maggio porta in città alcuni dei musicisti più rappresentativi delle rispettive generazioni. Dopo il positivo riscontro della rassegna invernale, il Settore cultura del Comune di Venezia alza il tiro e rivela i nomi di questa edizione primaverile: Eugenio Finardi con il suo Euphonia Suite Tour, Giancane, Motta e Ditonellapiaga.

La prima data è mercoledì 17 aprile con Finardi: in questo progetto il cantautore milanese, accompagnato da Mirko Signorile al pianoforte e Raffaele Casarano al sassofono, rilegge le pagine del suo repertorio proprio come in una suite, un solo unico brano ideale dove le canzoni si fondono l'una nell'altra.

Si prosegue il 24 aprile con il folk’n’roll di Giancane: ex componente del celebrato gruppo romano Il Muro del Canto e autore della colonna sonora della serie televisiva di Zerocalcare, a dieci anni dal suo primo EP Carne, Giancane festeggia con un tour che lo porterà in giro per l'Italia.

Francesco Motta è il protagonista del terzo appuntamento, lunedì 13 maggio. Due volte vincitore della Targa Tenco per il miglior album (nel 2016 come Opera Prima con La fine dei vent’anni, nel 2018 come Miglior Album Vivere o Morire), lo scorso ottobre ha pubblicato l'album La musica è finita. Il tour che accompagna l’ultimo lavoro del cantautore ha collezionato sonori sold out in tante città d’italia.

Chiusura con Ditonellapiaga, venerdì 24 maggio. A distanza di due anni dall’album d’esordio Camouflage (contenente Chimica, brano cantato al Festival di Sanremo 2022 assieme a Rettore e certificato disco d’oro), Ditonellapiaga ha recentemente annunciato l'uscita del suo nuovo disco: FLASH sarà pubblicato il prossimo 10 maggio ed è stato anticipato la scorsa settimana dal singolo Mary, firmato con La Rappresentante di Lista.

Bissuola live è organizzato in collaborazione con Fiabamusic. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21, i biglietti sono disponibili dal pomeriggio del 3 aprile su Ticketone. «Il Teatro del Parco si conferma essere un luogo ricercato dai giovani di tutta la città metropolitana - commenta Giorgia Pea, consigliera delegata alla cultura -. L’investimento dell'amministrazione del sindaco Brugnaro sulla cultura, e in questo caso sulle rassegne musicali, si conferma vincente. Puntare sui giovani e sulle loro passioni è per noi importante e continueremo a farlo con appuntamenti a loro dedicati».