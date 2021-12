Capodanno a Venezia e Mestre: i divieti in vigore

Anche nella notte di Capodanno restano in vigore obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana, oltre a quelli previsti per limitare i contagi da Covid.

Tra i divieti, com ricorda la polizia local: sporcare luoghi pubblici, compiere atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all'espletamento dei bisogni corporali; sedersi o sdraiarsi per terra o su monumenti, vere da pozze o in luoghi dove si costituisce ostacoli alla libera circolazione dei pedoni; entrare e/o danneggiare aiuole, piante e alberi; rompere vetri in aree pubbliche ; provocare emissioni di fumi e polvere.

E' anche vietato accendere fuochi pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura; recare disturbo della quiete e del riposo: in particolare, in piazza San Marco, piazza Ferretto e via Palazzo a Mestre non si possono utilizzare apparecchi riproduttori di musica ne eseguire canti o balli. Riguardo al consumo di alimenti e bevande restano vigenti i divieti di consumarli seduti in luoghi pubblici o adibiti al pubblico passaggio, e in recipienti non idonei. Infine, per quanto concerne gli alcolici, dopo le 20 è vietato: venderli, per l'asporto; nonché il trasporto volto alla consumazione in aree o spazi pubblici.

E tra le disposizioni c'è anche la limitazione dell'orario di apertura di un esercizio pubblico in via Verdi a Mestre per “violazione della sicurezza sanitaria, urbana e stradale con situazioni reiterate di sovra-somministrazione che hanno determinato la totale compromissione del traffico veicolare di via Verdi e di via Circonvallazione, nonché situazioni di grave assembramento nella totale mancanza di distanziamento interpersonale”. A disporla, attraverso un'ordinanza firmata oggi, è stato il sindaco Luigi Brugnaro.

Sulla base del provvedimento, venerdì 31 dicembre 2021, in occasione del Capodanno, il locale non potrà svolgere la propria attività oltre le ore 21; il giorno successivo, primo gennaio, non potrà aprire al pubblico prima delle 6. Le misure restrittive sono scattate dopo quanto accaduto la notte di Natale, con le proteste di numerosi residenti della zona che hanno contattato le forze dell’ordine, segnalando la presenza di numerosi ragazzi all’esterno del bar che schiamazzavano e scoppiavano petardi. Attraverso le telecamere di video sorveglianza gli agenti della polizia locale hanno potuto verificare la situazione. La pattuglia arrivata sul posto, e successivamente i carabinieri, allertati dai residenti della zona, hanno riscontrato la presenza di assembramenti con 300/400 persone che dalla vigilia di Natale hanno proseguito a festeggiare per buona parte della notte del 25 dicembre senza osservare le norme sul distanziamento sociale, con musica ad altissimo volume.