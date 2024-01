In compagnia con i giochi da tavolo, ora si possono prendere a prestito

Alla Biblioteca di Carpenedo Bissuola, dedicata alla fascia di età 14-25, il nuovo servizio di prestito gratuito dei giochi da tavolo, i più popolari e di successo degli ultimi tempi, per condividere la magia e il divertimento dello stare insieme in famiglia e con gli amici. A presentare l’iniziativa mercoledì pomeriggio l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, che con l’occasione ha anche dato il via a “Masters in games. I segreti del game designer”, la rassegna della Rete Biblioteche Venezia inserita nell'ambito del Piano giovani regionale, che propone sessioni di gioco e analisi dei giochi da tavolo.

Gli spazi della rinnovata Biblioteca di Carpenedo Bissuola si sono arricchiti, già dalla primavera 2023, di una nuova sala con Play Station 5, Pc gaming, di una collezione di 60 giochi da tavolo e di ruolo, 23 videogiochi per Playstation e 13 retrogames per Pc, che hanno permesso di ampliare l’offerta culturale e la fruizione diversificata della biblioteca. Perché il gioco in biblioteca? Giocare è un altro modo di raccontare: permette di entrare in mondi narrativi che coniugano parola e immagine. Giocando si impara a rispettare gli altri, a seguire le regole, si ha modo di usare creatività e strategia e a divertirsi insieme agli altri. Inoltre le finalità educative e formative del gioco potenziano le capacità aggregative della biblioteca che vuol superare il concetto di magazzino di libri per diventare luogo d’incontro attivo. Anche il videogioco può essere espressione della cultura contemporanea, luogo intellettuale ed emotivo di sperimentazione, di creazione di nuovi linguaggi, di interazione sociale e di esplorazione del mondo che coniuga l’arte, la tecnologia e la comunicazione. La scommessa ha dato nel corso del 2023 risultati più che positivi.

Da aprile a dicembre 2023 sono stati registrati 896 accessi alla sala gaming di cui circa 700 persone registrate per una fruizione in piccoli gruppi di 4 giocatori al massimo. 74 sono stati i partecipanti ai tornei di Ps5 organizzati, 130 le richieste di giochi da tavolo per la fruizione in biblioteca. Gioco indoor e outdoor: nello stesso periodo, molto apprezzato è stato il servizio di prestito di attrezzatura sportiva per i giochi all’aria aperta (principalmente racchette e palloni) con la registrazione di 383 prestiti. Grazie a finanziamenti e sponsorizzazioni sono stati organizzati 6 tornei di Playstation, 15 eventi dedicati agli scacchi o al gioco da tavolo e di ruolo e 17 eventi per apprezzare gli sport poco conosciuti.

«I numeri dimostrano che la nostra scommessa è stata vincente - commenta Venturini - per dialogare con i giovani vogliamo usare anche il loro linguaggio, entrandoci in sintonia. In questo modo una biblioteca diventa non solo luogo di studio ma anche di crescita individuale e sociale. Ci si mette alla prova con gli altri compagni di gioco, si rispettano le regole e si scoprono i propri limiti e i modi per superarli: strumenti per diventare i cittadini di domani».

Da oggi partono i laboratori gestiti in collaborazione con la società Studio Giochi di Venezia leader nella ideazione, progettazione e produzione di giochi da tavolo, di ruolo ed enigmistici a livello internazionale. I maestri del gioco conducono una serie di appuntamenti di gioco in Biblioteca di Carpenedo Bissuola. Focus del progetto è l’individuazione di un gruppo di ragazzi che partecipi, dal mese di maggio, a un laboratorio di ideazione e creazione di un nuovo gioco da tavolo; l'obiettivo è proporre il gioco come offerta culturale e come prospettiva di ingaggio dei giovani in termini sia di socializzazione che di opportunità professionale, il cui risultato finale è la realizzazione di un prototipo di gioco da tavolo da proporre come candidato al prestigioso Premio Archimede (per informazioni e iscrizioni: https://www.comune.venezia.it/ it/content/masters-games).

Uno degli obiettivi 2024 della Rete Biblioteche Venezia è arricchire le diverse biblioteche di collezioni di giochi per ampliare la propria offerta culturale e moltiplicare le occasioni di visita e aggregazione. Per la fascia di età 0-14 anni, troviamo già uno spazio gaming in Biblioteca Bettini Junior, a San Provolo, che propone ai ragazzi fino ai 14 anni “Bibliogame”, un nuovo appuntamento dedicato al gioco. Ogni primo sabato del mese, dalle 16 alle 18 ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 con l'accompagnamento di immagini e parole, sui tavoli della biblioteca trovano sette divertenti giochi di società. Per iscrizioni telefonare 041 2747630 oppure scrivere a bettinijunior@comune.venezia. it . Infine, anche nella nuova ala della Biblioteca civica Vez, di prossima inaugurazione, è previsto uno spazio dedicato al gaming.