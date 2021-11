Rubava le batterie delle pompe dei sottopassi, denunciato

La polizia locale ha chiuso il cerchio su una serie di furti di batterie necessarie al funzionamento delle pompe di sollevamento acqua dei sottopassi di via Terraglio e via Brendole a Mestre.

Grazie all'ausilio di una videocamera investigativa, gli operatori hanno tenuto sotto controllo per vari giorni il sottopasso di via Brendole, riuscendo alla fine a cogliere sul fatto un giovane, arrivato in sella ad una bicicletta, che dopo aver tranciato i lucchetti della recinzione e del vano tecnico in cui le batterie sono contenute stava cercando con una pinza di allentare i morsetti e sottrarre l'accumulatore.

L’uomo, un trentacinquenne di Mestre, residente nelle vicinanze, è stato arrestato, e processato questa mattina: per lui sono stati chiesti i termini di difesa con applicazione temporanea della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Venezia.