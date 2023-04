Dal web al palco, la divulgazione scientifica di Vincenzo Schettini al Teatro Toniolo

Arriva a Mestre una "rockstar" della divulgazione scientifica, Vincenzo Schettini, professore di fisica che si è affermato sui social con il format "La fisica che ci piace". Forte del vasto successo di pubblico conseguito sul web, salirà questa sera, mercoledì 26 aprile (ore 21), sul palco del Toniolo per il primo appuntamento delle "Giornate delle Idee", incontri che anticipano la quinta edizione del Festival delle Idee. Nel teatro mestrino, Schettini porta la sua lezione-spettacolo pensata per giovani, docenti e famiglie, anticipata da un incontro con la stampa alle ore 18.

Schettini ha rivoluzionato una delle materie più difficili e affascinanti grazie a un’idea di successo: coniugare insegnamento e web per divulgare la fisica al mondo dei giovani in modo immediato e accattivante, applicandola alle piccole cose quotidiane. Il risultato è sorprendente: 1 milione di follower su TikTok, 700mila su Instagram, 400mila su Youtube. E, naturalmente, una serata da tutto esaurito al teatro Toniolo. Nel suo spettacolo, propone un viaggio dai banchi di scuola al web con l'energia di una comunicazione fuori dagli schemi, grazie a una personalità dinamica e creativa, con solide basi scientifiche. Oltre ad essere docente, è collaboratore al Cern di Ginevra in progetti di ricerca. Sull’onda del successo in rete, “La fisica che ci piace” è diventata anche un libro, da mesi ai primi posti delle classifiche, vincitore del Premio Elsa Morante Ragazzi 2023.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma martedì 6 giugno (ore 21), sempre al Toniolo, con l’ex sindaco di New York Bill De Blasio. Attraverso la sua esperienza di manager e leader, approfondirà due temi di grande attualità: come affrontare la crisi climatica e la scuola pubblica come investimento per il futuro. De Blasio ha governato New York dal 2014 al 2021, ha gestito 400mila dipendenti e un budget operativo di 100 miliardi di dollari. Il Festival delle Idee, inserito tra i grandi eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla Regione e dal Comune di Venezia, ideato da Marilisa Capuano per associazione Futuro delle Idee. È partecipato da Polo M9, Ulss 3 Serenissima e Circuito Arteven.