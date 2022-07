Principio d'incendio in un'abitazione, residenti leggermente intossicati

Principio d'incendio a Mestre. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, attorno alle 3, in una palazzina di via Grimani con un'autopompa, un autobotte e sette operatori per sanare le prime fiamme che si erano sviluppato all'interno di un garage seminterrato, e mettere in sicurezza le persone che si trovavano all'interno.

I quattro inquilini avevano respirato il fumo che che si era propagato lungo il vano scale, per questo sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118, poiché leggermente intossicati. Le operazioni di aerazione e soccorso sono terminata dopo circa un'ora e mezza. Sembra che la causa del principio d'incendio risieda nella batteria di una bicicletta, forse difettosa.