Divano in fiamme, incendio in un'abitazione

Quando ha visto le fiamme si è precipitata all'esterno, riuscendo a mettersi in salvo, e ha chiamato aiuto. Se l'è cavata senza conseguenze la persona che giovedì mattina è rimasta coinvolta in un incendio che ha interessato la sua abitazione. Il rogo è scoppiato in via Miranese a Mestre.

L'allarme è scattato intorno alle dieci e, secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco, le fiamme hanno interessato il divano nel salotto. I pompieri, arrivati con l'autobotte e sette operatori, sono riusciti a spegnere il fuoco prima che l'incendio si estendesse. Alle 11.30 erano in corso le operazioni di aerazione della casa e il sopralluogo per determinare le cause del rogo.