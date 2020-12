Donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali

Tragico incidente stradale venerdì pomeriggio a Mestre. Una donna di 71 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La vittima, Roberta Zampirollo, era in compagnia della nipote, 25enne, che è rimasta illesa.



Lo schianto si è verificato intorno alle 17 lungo viale Ancona, a Mestre. A investire la donna, una Dacia guidata da un 42enne di Mestre, che procedeva verso via Sansovino. La macchina non viaggiava a velocità elevata, secondo i primi accertamenti della polizia municipale. Con ogni probabilità, il conducente non si è accorto in tempo della presenza della signora sulle strisce. La nipote, che era davanti a lei, non è stata travolta.



Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza, ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare Roberta Zampirollo. Troppo gravi le ferite riportate.