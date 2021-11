Incidente all'incrocio, tram fermo per un'ora

Il tram di Mestre si è fermato stamattina, 24 novembre, per un incidente avvenuto in via Ca' Rossa, lungo la linea T1 tra Favaro e Mestre centro. L'impatto - di entità lieve - si è verificato poco prima delle 8 all'altezza dell'incrocio con via Vespucci. L'altro mezzo coinvolto è un pullman di linea, che probabilmente al momento dell'incidente stava svoltando.

L'episodio non ha avuto conseguenze, ma ha causato lunghe code in un punto piuttosto trafficato della viabilità mestrina, oltre allo stop temporano del tram e altre modifiche ai servizi di trasporto. Alle 7.56 Actv ha annunciato di aver attivato il servizio sostitutivo della linea T1 e la deviazione delle linee interessate al transito nel punto dell'incidente. A partire dalle 8.39 la linea è tornata progressivamente regolare. I rilievi sono stati eseguiti dal reparto motorizzato della polizia locale.