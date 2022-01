Addio a Mario Tonello, scomparso pochi giorni dopo la moglie

Se n'è andato all'età di 80 anni Mario Tonello, stimato docente di Mestre in pensione, cittadino impegnato su molteplici fronti. E' morto a pochi giorni dalla scomparsa della moglie, Luisa Colio, anche lei molto conosciuta in città, fondatrice del Centro Internet di Marghera.

«Ricordiamo il grande contributo culturale dato alla comunità come anima di StoriAmestre e come componente del forum per il contratto di fiume Marzenego. Proprio in questo contesto – dicono il presidente del Consorzio di bonifica Acque Risorgive Francesco Cazzaro e il direttore Carlo Bendoricchio – abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare la sua concretezza e il suo essere sempre propositivo. Nelle discussioni più accese sapeva sempre riportare tutti nei ranghi grazie anche alla sua proverbiale ironia». Tonello lascia in eredità una profonda conoscenza del territorio, in particolare del fiume Marzenego sul quale aveva realizzato una dettagliata carta.