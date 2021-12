Mestrino derubato del suo monopattino, i carabinieri lo ritrovano a Trebaseleghe

Derubato del suo monopattino elettrico alcuni giorni fa, in data 8 dicembe, ne è rientrato in possesso ieri grazie ai carabinieri. Vittima del furto è un 32enne mestrino, che aveva denunciato la scomparsa del dispositivo ma che forse non sperava più di riaverlo.

Invece la vicenda - riportata da PadovaOggi - ha avuto un lieto fine: nella serata di ieri, domenica, i carabinieri di Trebaseleghe (Padova) hanno fermato un nigeriano di 24 anni alla guida di un monopattino, effettuando un controllo di rito. Sono bastate poche domande e una veloce verifica al database per scoprire che il mezzo era quello rubato al mestrino. Il 24enne è stato quindi denunciato per ricettazione, mentre i carabinieri hanno contattato il legittimo proprietario per restituirgli il maltolto.