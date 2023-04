Addio a Franco Scopinich, icona della musica nel cuore di Mestre

«Speravamo fosse un pesce d'aprile, ed invece sei volato via». Affetto, cordoglio e nostalgia trapelano in tutti i messaggi che da sabato si rincorrono sui social mestrini, e per strada fra la gente, dopo la notizia della scomparsa di Franco Scopinich, icona di viale San Marco dove poco meno di 50 anni fa anni fa aveva fondato Radio Base con la moglie Laura, e dove ha aperto il negozio "Disco D'oro": un'istituzione nel viale e per la città. Scopinich aveva 76 anni e la sua passione per la musica, i suoi programmi radio assieme alla moglie, anche lei speaker, e poi la dedizione nell'attività sempre più frequentata a Mestre lo avevano reso popolare.

«Ciao Francone, che dolore immenso ci hai dato. Finalmente di nuovo insieme alla tua adorata Laura - la moglie che Scopinich aveva perso - lo avevi scritto anche pochi giorni fa che aspettavi di ricongiungerti a lei. Lasci la tua tanto amata cagnolina Barbie che pochi giorni fa ha compiuto 13 anni. Ti ho sempre visto come un mito, con Laura eravate una coppia bellissima, andavo a scuola lì vicino e vi vedevo belli, così particolari, così unici. Il mitico negozio di dischi in viale San Marco, tu super dj, uomo e artista dalle mille doti e di sublime ingegno. Franco che dolore!», scrive in Facebook Alberta Maria Del Din.

«Mia mamma che anche lei ci ha lasciato pochi mesi fa mi raccontava sempre di quando tu, lei e Laura lavoravate insieme alla radio e di come eravate inseparabili. Ora siete di nuovo tutti e tre insieme. Quando è mancata la mia mamma hai bloccato il quizzone - programma radiofonico - per un giorno in segno di lutto per lei. Grazie per la tua gentilezza e per la tua bontà. Riposa in pace caro Franco insieme alla mia mamma Giunella Camillo e insieme alla tua Laura», le parole del messaggio social di Stella De Faveri.

«Addio caro Franco, l'uomo della musica, del genio e sregolatezza, della sorpresa, dell'intrattenimento, dei libri di fantascienza molti dei quali mi hai regalato. Del laboratorio musicale in viale San Marco, dei dischi, della band, della Camaro's Gang, degli anni 80.. Il tuo negozio sempre frequentato.

Davi idee, consigli, suggerimenti. Un'altra grande lucina s'è spenta della Mestre Bella», la frase di Roberta Vasselli, e i post sul profilo di Scopinich dedicati da amici e conoscenti per la sua scomparsa sono centinaia. Tutti hanno voluto lasciare un ricordo. «Ti ho salutato pochi giorni fa passando davanti al negozio senza sapere che sarebbe stata l'ultima. Buon viaggio Franco, grande uomo, ora sei insieme al tuo amore». «Una grande perdita, un riferimento per il viale. Sarà triste passare e vedere giù la serranda, ci mancherai». Franco Scopinich lascia una sorella. «Sarà lei a prendersi cura della cagnolina Barbie», rassicurano gli amici sui social.