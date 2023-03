Venezia, quasi quattro chilometri di nuove piste ciclabili

Tre chilometri e 700 metri di nuovi collegamenti ciclabili nella terraferma veneziana. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, «un intervento che va nella direzione già da tempo intrapresa di rafforzare la mobilità ciclistica - spiega l'assessore alla mobilità di Venezia, Renato Boraso -. Non sono previsti espropri e l’investimento di 880mila euro garantirà anche una maggiore sicurezza dei cittadini durante gli spostamenti riducendo così il rischio di incidenti. È l’ennesimo tassello per raggiungere l’obiettivo di 200 chilometri entro il 2026. Via Ca' Marcello è strategica perché migliaia di studenti universitari raggiungano il terzo polo universitario veneto in via Torino, a Mestre, e l’intervento su via Miranese rende definitiva la sperimentazione ben riuscita del 2019».

Nel dettaglio, l’intervento riguarda il percorso ciclopedonale lungo via Ca’ Marcello, per una lunghezza di 1,2 chilometri, con sviluppo dal sottocavalcavia di Corso del Popolo fino a via Ticozzi, connettendo i percorsi esistenti tra le due vie attraverso un nuovo tratto ciclopedonale che consentirà di raggiungere, in sicurezza, il Campus Universitario di via Torino dalla stazione ferroviaria di Mestre. Prevista la messa in sicurezza di due attraversamenti ciclabili lungo la pista di via Torino, per una lunghezza complessiva di circa 75 metri, all’intersezione con Corso del Popolo e all’incrocio con via Linghindal. Gli attraversamenti verranno realizzati con segnaletica colorata, illuminazione dedicata e risagomatura degli spazi stradali in modo tale da garantire massima visibilità ai ciclisti.

Infine è prevista la realizzazione, in forma definitiva, delle corsie ciclabili lungo via Miranese, per una lunghezza di circa due chilometri, dal sottocavalcavia della tangenziale a via Trieste, mediante opere di sistemazione del manto stradale e dei chiusini esistenti, colorazione e segnaletica orizzontale. L'intervento comprende anche nuovi attraversamenti ciclabili colorati da realizzarsi in prossimità dei punti attrattori principali degli ambiti urbani attraversati: biblioteca di Municipio, parco urbano Rodari, fermate bus, collegamento ciclopedonale con il polo universitario di via Asseggiano, collegamento ciclopedonale con la fermata ferroviaria regionale e collegamenti trasversali per una lunghezza complessiva di ulteriori 0,5 chilometri.