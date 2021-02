Droga in appartamento, pusher arrestato a Mestre

Vendeva eroina e cocaina a Mestre, per questo un 29enne croato è stato arrestato giovedì 28 gennaio dagli agenti del commissariato di polizia. Gli investigatori lo tenevano sotto controllo da qualche tempo e, a seguito di un appostamento, lo hanno sorpreso con la droga all'interno della sua abitazione. Stava preparando le dosi da spacciare, utilizzando un bilancino di precisione e sacchetti di nylon.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato 40 grammi di cocaina ed eroina e circa 500 euro in contanti, oltre a degli scritti con pseudonimi e conteggi relativi all’attività di spaccio. Il pusher è stato quindi arrestato e messo ai domiciliari in attesa del processo. Dagli accertamenti sullo spacciatore (S.F. le sue iniziali) è emerso che nel 2016 era stato già destinatario di un provvedimento restrittivo, a Cremona, sempre per droga.