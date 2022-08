Mestre, intervento anti-bivacchi in via Poerio

Nuova operazione del Comune per contrastare le situazioni di degrado nel centro di Mestre. Dopo aver rimosso le panchine da piazzetta Zorzetto l'amministrazione interviene anche in via Poerio, nel tratto tra gli incroci con via Olivi e via Brenta Vecchia, "tradizionale" luogo di ritrovo di sbandati e senzatetto. In quel punto è stato montata una recinzione in metallo in vista dell'opera che sta prendendo avvio in questi giorni e che prevede la demolizione dell'edicola (chiusa da tempo) e dei muretti situati nell'area verde. Per ora, come riportano i quotidiani locali, non è stato deciso di togliere le panchine, ma potrebbe succedere più avanti.

L'intervento permetterà di riqualificare l'area e di ostacolare le attività quotidiane dei personaggi che vi stazionano. Sbandati che passano le giornate in bivacchi improvvisati, bevendo, facendo i bisogni all'aperto, litigando. E soprattutto disturbando i passanti, i residenti e i commercianti, che più volte hanno chiesto provvedimenti. La situazione è peggiorata proprio in seguito alla rimozione delle panchine in piazzetta Zorzetto, tra piazza Ferretto e il centro Le Barche, operazione che ha fatto spostare definitivamente queste persone proprio in via Poerio. È chiaro che la misura dell'assessore Zaccariotto si limita a intervenire sull'arredo urbano, ma il tema è più ampio e riguarda altri ambiti, come quelli della sicurezza e dei servizi sociali.