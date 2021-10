Due spacciatori arrestati dalla polizia, sequestrata cocaina

Nel fine settimana gli agenti del commissariato di Mestre hanno arrestato sue spacciatori: S.K., cittadino tunisino di 34 anni e M.E., 33enne di origini afghane. I poliziotti, dopo una serie di appostamenti, hanno potuto constatare che i due avevano avviato un giro di spaccio tra la stazione di Mestre e piazzale Concordia e alcune vie limitrofe a Marghera.

I pusher telefonicamente prendevano accordi con gli acquirenti stabilendo quantità di droga, ora e luogo dello scambio al fine di effettuare lo scambio nel minor tempo possibile. Gli agenti hanno deciso di pedinare uno dei due spacciatori che, dopo l’ennesima cessione, ha fatto rientro all’albergo nel quale alloggiava; prima che riuscisse a entrare nell’hotel i poliziotti lo hanno fermato e arrestato.

A quel punto gli agenti si sono appostati all’esterno dell'albergo e hanno atteso l’uscita del secondo pusher, anche lui arrestato. Dalla perquisizione in camera sono stati trovati materiale per il confezionamento delle dosi, alcuni bilancini di precisione, 45 grammi di cocaina, dosi già confezionate, quasi un chilo di sostanza da taglio, circa mille euro in contanti e un taser. Nella mattinata di sabato si è svolta la direttissima a seguito della quale, oltre alla convalida dell’arresto, è stata disposta la misura cautelare in carcere per entrambi.