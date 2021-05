Minaccia il tabaccaio, arrivano i carabinieri

Un 33enne bloccato e denunciato in via Miranese a Mestre. Nel fine settimana sette persone sono state denunciate

Un improbabile tentativo di rapina è sfumato in pochi minuti durante il weekend, a Mestre. Un 33enne del Bangladesh è entrato in una tabaccheria di via Miranese e ha minacciato il titolare dell’esercizio, dicendo di essere pronto a fare una rapina se non gli avesse consegnato tabacco e cartine.

Il tabaccaio ha subito chiamato i carabinieri (il cui comando si trova proprio in via Miranese, poco distante) e l’equipaggio radiomobile ha raggiunto il posto in pochi minuti, trovando il 33enne ancora nei dintorni. L'uomo è stato identificato e perquisito: con sé, all'interno di un marsupio, aveva un grosso cacciavite e un coltello del genere non ammesso. Al termine degli accertamenti è stato denunciato.

Altri interventi e controlli si sono svolti nelle zone più problematiche di Mestre, tra via Piave, Cappuccina e la stazione ferroviaria. Un 25enne tunisino è stato denunciato per false attestazioni e per la violazione delle norme sull’immigrazione; un 48enne è stato invece sorpreso fuori casa nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale. I controlli su strada, invece, hanno permesso di sorprendere quattro persone che si erano messe alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti: denuncia penale e ritiro della patente per tutti.