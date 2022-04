"Vivicittà": a Forte Marghera la corsa per la pace e per l'ambiente domenica. Oltre seicento persone si sono date appuntamento questa mattina per partecipare all'evento organizzato dallo Uisp (Unione italiana sport per tutti), in collaborazione con Avapo (Associazione volontari assistenza pazienti oncologici) e l'azienda del trasporto pubblico veneziano Actv. Fin dalla sua prima edizione, negli anni Ottanta, l’iniziativa ha sempre avuto come focus la vivibilità e la qualità ambientale dei centri urbani. Quest’anno il contesto internazionale ha spinto gli organizzatori a dare un significato ulteriore alla corsa, così prima della partenza è stato lanciato un messaggio di speranza.

«Qui, da uno uno dei luoghi più affascinanti di Mestre, vogliamo lanciare un appello alla pace. Speravamo di poter riprendere la normalità dopo il lungo periodo di pandemia, invece ci troviamo davanti a una guerra in corso e non possiamo fare finta che questa non ci sia», ha detto la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano intervenuta per ringraziare gli organizzatori e salutare i presenti. «Un appuntamento prezioso, qui a Venezia prosegue un percorso iniziato già nei giorni scorsi nel resto d’Italia», ha sottolineato Davide Vianello, presidente del Comitato territoriale Uisp di Venezia.

Alla partenza presente anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, con alcuni consiglieri: «Uisp, così come le altre associazioni presenti sul territorio, sono un valore aggiunto per la nostra attività - ha detto - La città cresce grazie al loro impegno e noi continueremo a sostenere i loro eventi». Alla corsa, non competitiva e aperta a tutti, hanno partecipato appassionati podisti, marciatori, ma anche famiglie che dalla baia di Forte Marghera hanno completato due percorsi da 6 e da 10 chilometri.