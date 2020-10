Abbonamento trasporti, esclusi gli anziani dal rimborso causa Covid: «Discriminazione»

Motivazioni di studio o di lavoro. Queste, le uniche modalità per avere diritto al rimborso dell’abbonamento ferroviario o di trasporto locale - mensile o annuale - acquistato in data antecedente l’8 marzo 2020 e conseguentemente inutilizzato causa sospensione da Covid.

A stabilirne gli aventi diritto è la Legge 77 del 17 luglio (art. 215) riferendosi a quanti utilizzino quotidianamente i servizi di trasporto pubblico per motivazioni di studio o di lavoro. Il rimborso prevede due modalità, quali voucher differenziati o prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente al mancato utilizzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Discriminazione

«Tutto in regola? A noi dello SPI CGIL metropolitano Venezia e della Federconsumatori Venezia pare proprio di no. Nell'elenco risultano esclusi pensionati e anziani. Di fronte a quella che ci appare come una vera e propria discriminazione rivolgiamo quindi, a chi di dovere, una semplice domanda: perchè il rimborso a loro non viene riconosciuto?» chiedono Daniele Tronco, Segretario generale dello SPI CGIL Metropolitano Venezia e Paolo Ormesi, Presidente provinciale Federconsumatori Venezia. «Abbiamo anche solo una vaga idea – prosegue Ormesi - di quanti cittadini e pensionati quotidianamente accudiscono nipoti, assistono parenti nelle strutture socio sanitarie e di cura, svolgono attività di patronato o di partecipazione nelle varie associazioni del territorio metropolitano e tanto, tanto altro ancora? Misurare, come in questo caso, la società odierna con il metro della mera produttività, porta a non comprendere appieno l’esistenza di situazioni e realtà diverse e complementari». «Non si tratta quindi di un puro e semplice rimborso economico – sottolinea Tronco– ma del veder riconosciuto l’importante ruolo che rivestono anche i pensionati e gli anziani nella nostra società, ruolo che in molti - e ne abbiamo purtroppo avuto recente testimonianza durante la pandemia - vorrebbero relegare a una parte improduttiva o, peggio ancora, superflua».