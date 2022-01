Calano gli abitanti, un altro contatore segna l'andamento della popolazione

Un calo inarrestabile. «Siamo arrivati a quota 50.412 abitanti per quanto riguarda Venezia centro (77.226 tutto l'estuario) e secondo i nostri calcoli in primavera andremo sotto i 50 mila abitanti». A rendere conto dei numeri sulla popolazione lagunare è l'associazione Venessia.com. Il gruppo nei giorni scorsi ha informato che ora non c'è più solo il contatore della farmacia di campo San Bartolomeo a conteggiare le presenze stabili in città.

Il display luminoso

«Grazie alla disponibilità dell'agenzia immobiliare "Rio Alto", da sempre sensibile alle problematiche abitative per cercare di favorire le affittanze residenziali, è stato messo sulla vetrina del suo negozio in via Garibaldi, un display luminoso - spiega l'associazione Venessia.com -. È attivo da pochi giorni con illustrato il numero degli abitanti della città di Venezia». Il contatore è comunque sincronizzato con quello ormai storico situato nella vetrina della farmacia Morelli. «Servirà agli abitanti di Castello per restare aggiornati sulla situazione demografica della nostra città con ill resoconto settimanale del conteggio». Vedremo ogni 7 giorni la cifra diminuire? Facile intuirlo, stando al trend registrato nell'ultimo decennio. Ma la demografia e le tendenze possono cambiare.

I numeri e le iniziative del comitato

«Nel 2009 allo sforamento dei 60 mila abitanti organizzammo un funerale, notizia che fece il giro del mondo e rese finalmente noto all'opinione pubblica mondiale che Venezia non soffriva solamente di problemi idraulici , ma anche di problemi demografici e abitativi - scrive Venessia.com - Nel 2016 con lo sforamento dei 55 mila mettemmo in scena un'altra manifestazione denominata "Venexodus" che ebbe un impatto mediatico ancora più diffuso. Non sappiamo ancora che tipo di iniziativa organizzeremo questa volta, la città è moribonda e sta per ricevere il colpo finale».