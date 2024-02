Un annullo filatelico di Poste Italiane per i 25 anni della Festa delle Marie

In occasione della venticinquesima edizione della Festa delle Marie, venerdì prossimo, 9 febbraio, Poste Italiane metterà a disposizione di collezionisti e appassionati un annullo speciale dedicato che riproduce l’immagine ufficiale dell’iniziativa. Il timbro potrà essere richiesto il 9 febbraio dalle ore 14.30 alle 18.30: si potranno annullare le corrispondenze presentate allo Spazio Filatelia di Venezia, in calle Larga de L’Ascension.

Con questa iniziativa, Poste Italiane conferma la sua presenza nel Carnevale di Venezia, ed in particolare alla Festa delle Marie, arrivata alla venticinquesima edizione (1999-2024). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html. L’annullo, terminato il periodo di utilizzo, entrerà a far parte della collezione storico postale esposta nel Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni di Roma.