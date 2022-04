Apre ufficialmente per tutti la Biennale Arte, lunghe code agli ingressi nelle prime ore

Ieri l'inaugurazione "istituzionale" con la presenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha chiuso la quattro giorni di preview, da oggi apre ufficialmente, per tutti i visitatori, la 59ª Biennale Arte di Venezia. Un appuntamento molto sentito in città, che fino a novembre porterà centinaia di migliaia di visitatori ai Giardini e all'Arsenale per ammirare i padiglioni dell'esposizione, intitolata "Il latte dei sogni" e curata da Cecilia Alemani.

Il possibile trend di presenze lo si è intuito già dalle prime due ore di apertura di oggi, con decine e decine di persone disposte in file indiane ordinate, in attesa di accedere ai diversi spazi della mostra. Se l'anno scorso la Biennale Architettura aveva chiuso con oltre 300 mila presenze, l'ulteriore crescita del numero di turisti, prevista già in questa seconda parte di primavera e in estate, fa presagire che quest'anno si potranno toccare cifre ancora più rilevanti.

Ieri, intanto, il momento più significativo della giornata è stato l'incontro che ha visto protagonisti una ventina di ministri della Cultura da tutto il mondo, alla presenza del "padrone di casa" Franceschini, al padiglione Ucraina, per testimoniare vicinanza e solidarietà al popolo vessato da oltre due mesi dalle bombe russe. «È il modo migliore - aveva commentato il ministro - per ricordarci il tempo tragico che stiamo vivendo e dare un segno di vicinanza alla lotta del popolo ucraino».