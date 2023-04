Via delle Batterie rimessa a nuovo, accordo fra Comune e consorzio degli imprenditori

Il Comune di Cavallino-Treporti, il Consorzio "Nuova via delle Batterie", la Regione Veneto e la Città Metropolitana hanno dato il via libera all'adozione della variante per dare impulso a partire dal 2024 ai lavori di riqualificazione di via delle Batterie tra Ca' Vio e Ca' Ballarin. L'accordo pubblico-privato tra il Comune e gli imprenditori dell’open air che si sono raggruppati in Consorzio è il punto di partenza della realizzazione della nuova viabilità.

«Si è giunti ad una fase importante della procedura che consentirà di portare il progetto, una volta completato l’iter delle osservazioni, di essere deliberato in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva e l'avvio del bando di gara per l’affidamento dei lavori che saranno realizzati a partire dalla primavera 2024 - commenta la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto - È stata una procedura lunga, complessa, rallentata anche dal Covid-19, che darà alla località e ai nostri residenti un beneficio pubblico in termini di viabilità di oltre 6,5 milioni di euro».

L’opera è di rilevanza pubblica e consentirà al tratto di Ca’ Vio-Ca’ Ballarin di essere messo in sicurezza. Sarà quindi riqualificata completamente la via modificandone il sedime stradale per circa 3 chilometri che verrà ampliato a 7 metri da Ca’ Ballarin a Ca’ Vio. Sarà realizzata, a margine della viabilità, sul lato nord, una nuova pista ciclabile della larghezza di due metri e mezzo con un’aiuola alberata di separazione con conseguente spostamento del fosso. A completamento sorgerà sul lato sud un marciapiede di due metri di larghezza con illuminazione pubblica e due nuovi parcheggi per cento posti auto.

In prossimità di via Radaelli su un diverso sedime stradale invece, si interverrà con una deviazione della parte terminale e con la sistemazione degli incroci con opere complementari. «Nelle prime fasi di avvio del percorso abbiamo concertato con i frontisti gli interventi e i benefici di questa importante opera. Stiamo parlando di un intervento necessario per la nostra comunità e strategico per questa porzione di territorio – afferma l’assessore alla viabilità Nicolò D’Este -. Il progetto è quindi frutto di studi attenti alle esigenze della nostra comunità e in linea con gli obiettivi che questa amministrazione sta portando avanti in termini di viabilità, mobilità slow, impatto e sostenibilità ambientale. Un progetto atteso, parte integrante delle opere di viabilità e di sviluppo che questa amministrazione sta portando avanti per riqualificare Cavallino-Treporti».