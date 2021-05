A Cavallino apre il Camping Village con la nuova Spa e una sala congressi

Ha aperto già nel fine settimana il Camping Village Cavallino, struttura del gruppo Baia Holiday che offre area campeggio, diverse soluzioni abitative e il Green Park Hotel. Con la stagione 2021 c'è anche la novità della Spa "Panta Rei", uno spazio di oltre 1800 metri quadri dedicati al wellness e fruibile anche dai clienti esterni. «Abbiamo lavorato molto per essere pronti per la nuova stagione, che giunge anche quest’anno dopo un periodo di incertezza - spiega l’amministratore delegato Valerio Vezzola -. La struttura è già operativa e la nuova Spa rientra nel piano di opere di valorizzazione e permette di creare nuove esperienze, complete e articolate, legate al benessere».

Stagione più lunga, anche per creare indotto

La stagione, quindi, parte in anticipo: una scelta che, secondo la proprietà, «crea indotto in un momento che ha visto ferme numerose attività». Il camping è stato oggetto, negli anni, di vari investimenti: un nuovo parco acquatico con spiaggia attrezzata, aree sportive e un’area commerciale con un market ampliato. Importanza è stata riservata anche alle esperienze di gusto con il lounge bar e gelateria, nonché con il nuovo ristorante gourmet Sabbioni. E poi c'è il Green Park Hotel, 4 stelle con 29 camere doppie family, che mette a disposizioni nuove soluzioni abitative per diversificare l'offerta.

La Spa Panta Rei

Oltre alla tutela ambientale e al costante rinnovo delle aree verdi, massima priorità è stata data alla sicurezza, a partire proprio dalla Spa, per la quale sono stati utilizzati particolari accorgimenti: tra questi una speciale resina "amica dell’ambiente", che senza consumare energia rende gli spazi sicuri, abbattendo naturalmente agenti inquinanti e sanificando costantemente le superfici da germi e virus. Lo spazio è caratterizzato da luce naturale e offre un’area idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, percorso kneipp, piscina interna, terrazzo vista mare e giardino d’inverno, senza dimenticare, naturalmente, l’area relax con i lettini e la tisaneria.

Vacanza con gli animali domestici

Particolare attenzione è stata riservata alle attività a disposizione degli ospiti, con un focus sul divertimento per più piccoli e per tutta la famiglia, compresi gli animali: Baia Holiday ha siglato un accordo con Monge che dal 15 maggio garantirà a chi arriva con i propri animali domestici uno speciale welcome kit; a Cavallino, inoltre, il programma “Coco” darà la possibilità di scegliere anche la fonte proteica preferita per il pet food e di disporre di postazioni mare in prima fila.

Nuova sala congressi

Tra le novità di Cavallino Treporti anche la sala congressi appena completata, così descritta da Vezzola: «La sala è adibita per congressi, meeting, smart working, dotata di attrezzature hi-tech e pensata per fruire fluidamente dello spazio, attraverso un concept che si discosta rispetto a quello delle tradizionali sale: anche in questo caso, infatti, abbiamo voluto ricercare una qualità del lavoro che si sposi con la natura per poter prendere parte a meeting ed eventi, beneficiando nel tempo libero degli spazi e dell’esperienza open air».