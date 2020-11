Biblioteche veneziane più ricche con 8 mila volumi nuovi

Ottomila nuovi libri arricchiscono il catalogo delle biblioteche del Comune di Venezia. I volumi, resi disponibili grazie ad un contributo del Mibact (ministero dei Beni culturali) di 119 mila euro, arricchiranno gli scaffali di tutte le 18 biblioteche del territorio comunale. «Nei giorni scorsi sono stati consegnati dopo essere stati acquistati nelle librerie cittadine. Grazie al lavoro dei bibliotecari e alla collaborazione dei librai della città, i cittadini potranno quindi trovare nuovi titoli nel catalogo della rete, che si aggiungeranno alle decine di migliaia acquistati negli ultimi anni», commenta l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

«In un periodo di crisi sanitaria ed economica l'impegno del Comune nel settore culturale non è mai venuto meno - continua Venturini - Questa azione, realizzata coinvolgendo la maggior parte delle librerie della città, raggiunge un duplice scopo: arricchire ed aggiornare ulteriormente il patrimonio librario delle rete biblioteche di Venezia per soddisfare sempre di più le esigenze del nostro pubblico, e dare una mano alle realtà economiche locali in grande sofferenza da mesi per la situazione nota a tutti».

L'assessore ricorda il Biblobus, che si vede spesso in sosta anche nelle municipalità, «uno dei servizi innovativi accanto alla consegna di libri a domicilio, alle attività online e molto altro. Nel frattempo abbiamo avviato il cantiere per il raddoppio della biblioteca Vez che si concluderà a fine 2021. Il lavoro di catalogazione dei nuovi acquisti è già partito - conclude l'assessore - e le novità sono già visibili a catalogo e disponibili per il prestito».