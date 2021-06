Letture sulla sabbia: la biblioteca Hugo Pratt porta libri e animazione sulle spiagge del Lido

Un'iniziativa per avvicinare bambini e ragazzi al mondo delle biblioteche e al piacere della lettura. Tappe ogni martedì, a partire dal 22 giugno

A Venezia bibliotecari e animatori arrivano fin sotto l’ombrellone per allietare le giornate estive dei piccoli lettori con storie e racconti. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi al piacere della lettura, trasformando le spiagge del Lido in una biblioteca a cielo aperto. L'iniziativa, realizzata dal Settore cultura del Comune, fa il paio con quella della Bibliociurma, la "nave pirata" che porta lettura e animazione tra i canali di Venezia.

Ogni martedì, dal 22 giugno al 24 agosto, la biblioteca Hugo Pratt sarà presente nei principali stabilimenti balneari del Lido proponendo racconti animati e rilanciando l’attività della lettura anche tra i giovanissimi, per avvicinarli così al patrimonio, ai servizi, alle offerte gratuite e ai laboratori didattici programmati ogni anno dalla rete biblioteche. «Queste iniziative estive interamente dedicate ai bambini, tutte strutturate in barca sull’acqua e nelle spiagge del Lido, vanno ad arricchire ulteriormente il servizio bibliotecario - spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - Che i più piccoli e le famiglie siano al centro delle attenzioni di questa amministrazione non è una novità, ma vogliamo continuare ad offire sempre nuove opportunità e una qualità del vivere sempre più alta».

Il programma

La Biblioteca Hugo Pratt sarà presente ogni martedì, con “Letture sulla sabbia”, a partire dal 22 giugno 2021 e fino al 24 agosto 2021, in doppio turno (15.00 e 16.00 al pomeriggio oppure 10.00 e 11.00 al mattino): martedì 22 giugno 2021 Bagni Alberoni (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 29 giugno 2021 Quattro Fontane (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 6 luglio 2021 Zona A (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 13 luglio 2021 San Nicolò (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 20 luglio 2021 Paradise (ore 15.00 – 15.45 / 16.00 – 16.45), martedì 27 luglio 2021 Bagni Alberoni (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45), martedì 3 agosto 2021 Quattro Fontane (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45), martedì 10 agosto 2021 Zona A (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45), martedì 17 agosto 2021 San Nicolò (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45), martedì 24 agosto 2021 Paradise (ore 10.00 – 10.45 / 11.00 – 11.45).

La partecipazione alle letture animate sulla sabbia è gratuita con accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Biblioteca Hugo Pratt del Lido (tel. 041/5268991 – e-mail biblioteca.lido@comune.venezia.it).

Il progetto è realizzato in partnership con Socio Culturale e Coop Culture. L’attività sarà svolta nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti-Covid. Info: www.culturavenezia.it/biblioteche