Brillamento di due granate della prima Guerra mondiale: domani le operazioni

La sede del brillamento degli ordigni sarà Caposile, domattina dalle 9 alle 13. È lì che gli artificieri dell'ottavo reggimento genio Guastatori paracadutisti di Legnago (Verona) eseguiranno le operazioni bonifica di due granate d'artiglieria della prima Guerra mondiale (100 millimetri di calibro, circa 40 centimetri di lunghezza) rinvenute a Eraclea. Tutta la zona balneare è di fatto teatro di frequenti scoperte di ordigni del primo conflitto bellico, e che all'epoca venne martoriata.

Dalle 10 alle 13 sarà sospesa la circolazione in un raggio di circa 500 metri dalla zona dell'intervento, dove potranno accedere solo gli aventi diritto e i mezzi di emergenza, secondo le disposizioni della polizia locale. Domattina alle 8.30 è previsto il summit dell'esercito con i carabinieri di San Donà, guidati dal capitano Daniele Brasi. Poi il genio Guastatori si recherà a Eraclea a recuperare le bombe da mortaio che sono state ritrovate per trasportarle a Caposile. Qui avverrà la bonifica. Si tratta di un intervento particolare, che prevede una task force con le forze dell'ordine, i militari dell'Arma, i vigili del fuoco, le polizie locali di Jesolo e San Donà che scorteranno gli artificieri. Sovrintende e coordina tutta l'operazione la Prefettura di Venezia. Il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia ha sospeso la circolazione su via Francescata domani, martedì 14 dicembre, dalle 10 alle 13.