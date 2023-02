Carnevale Venezia al via: Procuratie Vecchie aperte al pubblico

Tra i luoghi da scoprire durante il Carnevale di Venezia, dal 4 al 21 febbraio, anche il terzo piano delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, casa della Fondazione "The Human Safety Net" del Gruppo Generali, di cui la progettazione degli interni come del percorso espositivo sono a firma Migliore+Servetto.

Dall'ingresso di piazza San Marco si potrà raggiungere infatti il terzo piano dove ad accogliere i visitatori lo spazio del cafè con vista sulla piazza, una bilioteca a consultazione libera di oltre 5.000 volumi, e la mostra immersiva A World of Potential, aperta tutti i giorni - escluso il martedì - dalle 10.00 alle 19.00. Concepita dagli architetti Migliore+Servetto come una progressione di esperienze, il percorso si sviluppa secondo un prologo, tre atti e un epilogo che conducono il visitatore alla scoperta delle proprie potenzialità, a partire dai valori individuati dai curatori Orna Cohen e Andreas Heinecke, di DSE - Dialogue for Social Enterprise: creatività, gentilezza, perseveranza, gratitudine, curiosità, speranza, intelligenza sociale, lavoro di squadra. Questi ultimi sono stati tradotti da Migliore+Servetto in 16 machine à montrer interattive, capaci di coinvolgere i pubblici più diversi e generare una riflessione sui temi dell’inclusione, innovazione e sostenibilità.