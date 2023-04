L'ammiraglioRenato Azzarini spegne cento candeline

«Soddisfatto, felice, orgoglioso e coraggioso»: è così che si definisce Renato Azzarini, che il 20 Aprile ha spento cento candeline presso la Residenza Venezia del Gruppo Orpea Italia. Coraggio per la patria e lealtà verso la propria famiglia hanno caratterizzato la sua vita, tanto che Renato è arrivato a conquistare l’alto grado di ammiraglio e a festeggiare le nozze di diamante con la moglie Lidia, con la quale ha condiviso ben 64 anni di matrimonio e 2 figli.

L’ammiraglio Renato Azzarini è stato testimone attivo durante la seconda guerra mondiale. All’inizio del conflitto, al primo anno di università, è stato arruolato nel battaglione “Solo Universitari” e da allora ha continuato la sua carriera nelle Forze Armate Italiane. Dopo aver vinto il concorso per l’Accademia Navale, ha vissuto e lavorato a Venezia, Rimini e San Bartolomeo guadagnandosi il grado di comandante della Marina Militare e in seguito il grado di Ammiraglio presso la capitaneria di porto. Tra le molte esperienze e i viaggi, Renato ricorda in particolare l’incontro con l’allora presidente del Consiglio Aldo Moro.

La sua vita può definirsi un inno ai principi tradizionali di una generazione che ha ancora molto da raccontare e per questo Renato ha trasformato la propria esperienza in un insegnamento da donare al prossimo: tutt’ora tiene conferenze sulla storia della Repubblica Italiana agli ospiti della rsa ma anche agli alunni della scuola “F. Grimani” di Marghera in provincia di Venezia. Lucido e attivo, partecipa con entusiasmo alle attività della residenza, la passione per la storia, la geografia e la letteratura sono le sue caratteristiche. A festeggiare con lui l’importante traguardo c’erano tutti gli amici della casa di riposo, il personale, i figli e i nipoti che, tutti insieme, gli hanno cantato “Tanti Auguri” nel suo giorno speciale.