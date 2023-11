Venezia, due nuove case rifugio per le donne vittime di violenza

Due case rifugio attive sul territorio comunale per accogliere in emergenza le donne vittime di violenza, la terza sarà operativa entro fine novembre e una quarta aprirà i battenti nel 2024. È la risposta del Comune di Venezia alla piaga della violenza di genere, impegnato in questa battaglia da quando, nel 1994, è stato attivato il Centro Antiviolenza di Villa Franchin, a Mestre, che, grazie al lavoro delle operatrici, fa fronte alle numerose richieste di aiuto da parte di donne in difficoltà. Il Cav opera anche attraverso due sportelli, che si trovano al Lido e a Venezia, attraverso i quali viene fornito alle vittime anche supporto psicologico individuale e di gruppo, oltre alla disponibilità di punti informativi e di orientamento giuridico-legale.

Nel 2023 aumento dei casi registrati

I dati del primo semestre 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, certificano un leggero incremento delle richieste di aiuto: un numero riconducibile all’emersione del sommerso, più che all’aumento dei casi di violenza, è l’analisi delle operatrici del Cav. Per quanto riguarda le attivazioni delle operatrici del Centro h24 dal pronto soccorso di Mestre e Venezia si è passati dai 41 del primo semestre 2022 ai 59 casi nello stesso periodo del 2023. Sono 84 le donne che si sono rivolte per la prima volta al Cav e agli sportelli per il progetto di uscita dalla violenza, erano state 63 nei primi sei mesi del 2022.

Leggero incremento anche per il numero di donne, spesso con figli minori, accolte nelle case rifugio del Comune di Venezia: 14 nel primo semestre 2022, 16 nello stesso periodo di quest’anno. Sono 20 le donne che negli ultimi mesi del 2023 hanno intrapreso percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo. In totale sono 243 le donne inserite nel progetto di protezione e uscita dalla violenza di cui 143 nuovi accessi nel 2022. Nel 2022 gli accessi al Cav attraverso la rete dei servizi di assistenza sono così distribuiti: 79 attivazioni in reperibilità telefonica H24 dagli ospedali di Mestre e Venezia; 20 segnalazioni/ospitalità in urgenza da PrIS (dispositivo del Servizio "Pronto intervento sociale, inclusione, mediazione).

«La prevenzione insieme alla sensibilizzazione e alla formazione, restano i pilastri per sradicare o quantomeno arginare la piaga della violenza sulle donne - dichiara la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano -. L’aumento dei casi di violenza ci obbliga sicuramente a non abbassare la guardia, ma l’aumento delle richieste di aiuto nel nostro territorio ci spinge a pensare che le donne abbiano meno paura e più fiducia e consapevolezza nell’affidarsi ai percorsi di uscita dalla violenza e ai servizi che proponiamo. Dobbiamo parlare ai nostri giovani - spiega Damiano - educarli ai valori del rispetto, dell’uguaglianza e dell’affettività. Dobbiamo insegnare loro a gestire le proprie emozioni, ad accettare le delusioni, a rialzarsi dopo le cadute, a parlare quando si sentono fragili, soli o in difficoltà. La violenza non è un fatto privato, riguarda tutta la comunità, e ogni donna deve sentirsi libera di essere, sognare e realizzare ciò che desidera.