Chiude il Covid point di San Donà, l'ultimo rimasto aperto

Domenica chiuderà il covid point di via Svezia a San Donà di Piave. Dall'11 marzo chi vorrà effettuare il tampone potrà rivolgersi all’ambulatorio 4 al centro prelievi dell’ospedale cittadino.

La decisione di chiudere nasce dall'ormai esiguo numero di tamponi effettuati quotidianamente. Il covid Point di San Donà era l’ultimo rimasto aperto dopo la pandemia, durante la quale il personale dell’azienda sanitaria ha effettuato 464.383 tamponi e, di questi, 267.247 nel centro tamponi. A causa del gran numero di tamponi effettuati ogni giorno, da aprile 2021 ad aprile 2022 era stato spostato in una tensostruttura allestita nel parcheggio di Via Svezia per ampliare l’attività a quattro postazioni. La maggioranza dei tamponi, il 67%, eseguita in tutto il periodo pandemico nella sede di San Donà, è stata effettuata tra novembre 2022 e febbraio 2023 (167.969), periodo corrispondente alla terza ondata epidemica, la più elevata dal punto di vista dei contagi.

