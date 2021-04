Un ciclo di incontri per i 1600 anni di Venezia, Ava ripercorre la storia della città

Un ciclo di approfondimenti (10 appuntamenti), in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni dalla nascita della città di Venezia, organizzato Associazione Veneziana Albergatori (Ava) per ripercorrere la storia di Venezia, dalle sue origini fino alla caduta della Serenissima. L’associazione si è affidata allo storico Nicola Bergamo, autore di numerose pubblicazioni e profondo conoscitore della storia di Venezia. Il ciclo di webinar prenderà il via martedì 13 aprile e proseguirà con cadenza mensile, sempre il martedì alle 21.30, fino a dicembre.

A moderare gli incontri, intervistando di volta in volta relatori diversi (selezionati in base al periodo storico da affrontare), sarà proprio Nicola Bergamo che spiega: «il 25 marzo Venezia ha compiuto 1600 anni. È veramente così? Lo scopriremo con questi incontri che ci permetteranno di esplorare e approfondire la storia della città, dalle origini mitiche fino alla sua caduta, facendo un lungo viaggio tra reperti archeologici, bizantini, patrizi famosi, guerre con Genova, splendori cinquecenteschi, rapporti di amore e odio con l'Islam».

Per l’Ava, che sta organizzando anche altre iniziative per i 1600 anni, è un’occasione per fare un regalo alla città. «Questa celebrazione non è, per noi, solo un avvenimento commerciale - aggiunge il direttore dell’Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa -. Gli albergatori sono i primi, da cittadini e operatori di Venezia, a voler ricordare la storia e le vicende che hanno portato la nostra città a diventare quella che è oggi e a essere così amata in tutto il mondo». La prima puntata (martedì alle 21.30) è con Davide Busato. Il titolo del webinar è "Venezia prima di Venezia, uno sguardo da archeologo" e affronterà le origini di Venezia, dalla città romana di Altinum. Davide Busato è nato a Venezia nel 1975, ricercatore storico, si è laureato con una tesi sulle statistiche criminali a Venezia nel Settecento sotto la guida del professor Claudio Povolo, divenendo nel 2006 collaboratore esterno della Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto. Nello stesso anno ha fondato l’Arcomai studio associato, assieme con l’archeologa Paola Sfameni. Collabora con università italiane e straniere. Ha pubblicato saggi storici e divulgativi spaziando dalla ricostruzione del paesaggio antico al true crime.

Seguirà “Venezia è bizantina?" con Giampietro Ravegnani l'11 maggio alle 21.30, e "La Serrata del Maggior Consiglio e la nascita del Patriziato", terza puntata in programma l'1 giugno alle 21.30, con l'Nh Pieralvise Zorzi per parlare del patriziato veneziano. Poi il calendario proseguirà fino a dicembre, per concludersi con un webinar sulla caduta della Repubblica di Venezia. Ogni incontro avrà un taglio diverso per riempire tutte le aree umanistiche. Un appuntamento “extra” sarà quello sulla storia degli ebrei a Venezia gestito dall’Ava in collaborazione con il Museo Ebraico di Venezia. Gli incontri si baseranno sulla piattaforma di Stream Yard e verranno trasmessi in diretta dalla pagina Facebook dell'Associazione Veneziana Albergatori.