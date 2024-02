A Musile una nuova cittadella dello sport grazie ai fondi del Pnrr

Un nuovo campo da calcio e una sala polivalente in grado di ospitare eventi e manifestazioni sportive, oltre a un anello ciclopedonale protetto, con un percorso dedicato a squadre ciclistiche e uno al jogging. In più, un'area di sgambamento cani. Sarà una vera e propria cittadella dello sport quella che verrà realizzata nella zona di via Argine San Marco a Musile di Piave.

Un intervento del valore di circa un milione e 400mila euro finanziato grazie ai fondi del Pnrr. Questa mattina il sindaco Silvia Susanna ha firmato il contratto con la ditta che si è aggiudicata i lavori. I lavori, che inizieranno subito, termineranno entro 14 mesi. «L’ampliamento degli impianti sportivi - ha detto il sindaco - consentirà alla popolazione e a tutti gli iscritti e appassionati di avere a disposizione un polo di alta qualità, con tutti i migliori servizi. Data la posizione strategica per l’intero Basso Piave, il nostro territorio potrà vantare di un vero e proprio “fiore all’occhiello” anche per chi ci farà visita da altri territori».

