I 101 anni di Maria Nalin: la passione per la cucina e le ricette che ricorda tutte e memoria

Nata il 13 luglio del 1920 in provincia di Rovigo ha sempre vissuto a Cona e Cavarzere. Tanto lavoro nei campi e una vita che non le ha risparmiato gioie e dolori. I festeggiamenti del compleanno con i sindaci Alessandro Aggio ed Henri Tommasi e i suoi cari

La signora Maria Nalin ha compiuto 101 anni. Nata a San Martino di Venezze (Rovigo) il 13 luglio del 1920 ha sempre vissuto a Cona e a Cavarzere, città alle quali è molto legata per amicizie e frequentazioni. Maria è ospite della residenza per anziani Andrea Danielato di Cavarzere da febbraio 2020. È una signora semplice, di buon carattere, e sa entrare nel cuore di chi la conosce. Racconta che la sua vita non è stata facile e ha sempre fatto l’operaia agricola come il marito e i suoi genitori. Alla vita di duro lavoro si è aggiunto il grande dolore per la perdita dei suoi tre figli che ricorda sempre nei suoi pensieri e nelle sue preghiere.

La signora è sempre stata una brava cuoca e mantiene questa passione anche in residenza, dove ogni tanto si cimenta nei laboratori di cucina o riferisce le sue ricette che ricorda a memoria. Ad oggi è la signora più longeva della residenza. L’anno scorso ha potuto festeggiare con il personale e i suoi cari il traguardo dei cento anni e quest’anno alla vigilia dei 101 ha richiesto una festa come quella precedente, con la presenza dei sindaci dei Comuni di Cona e Cavarzere, luoghi cari della sua vita.