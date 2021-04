Nonna Giuseppina Pizziol spegne 100 candeline: festa a Ca' Vio

Momento da ricordare presso la casa di riposo Ca’ Vio di Cavallino Treporti, dove la signora Giuseppina Pizziol ha celebrato con gioia e commozione l’invidiabile traguardo dei 100 anni di vita. Presente alla piccola celebrazione anche un rappresentante del comune di Cavallino Treporti, che non ha voluto far mancare il proprio saluto alla neo-centenaria.

Il traguardo della nonnina

Classe 1921 e originaria di Treporti, donna semplice e dal carattere forte, molto religiosa e attaccata alla famiglia, la signora Giuseppina è madre di tre figli, Mara, Cesarina e Arnaldo, è stata sposata per più di 50 anni con il suo Toni e oggi ha cinque nipoti e sei pronipoti. Grande amante della bicicletta, ha coltivato questa sua passione fino all’età di 90 anni. Ha trascorso l’intera vita a Treporti, dove ha lavorato per diverse famiglie come signora delle pulizie ricevendo la stima di molti. «Siamo davvero contenti del traguardo storico raggiunto dalla Signora Giuseppina, che per il grande bagaglio di vita che porta con sé è per noi e per gli altri ospiti una figura di riferimento». - ha dichiarato Silvia Da Re, direttore gestionale di Ca’ Vio - «Speriamo di averle regalato una giornata da ricordare nonostante il momento storico che ci ha impedito di festeggiarla come avrebbe meritato, con gli abbracci di tutti noi e della famiglia in particolare. La presenza del comune di Cavallino Treporti, inoltre, ha dimostrato l’importanza della ricorrenza per l’intera comunità».