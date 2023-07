Sottomarina e Isola Verde, completata la pulizia delle aree ex Cichito ed ex militare

L'assessorato all’Ambiente di Chioggia ha completato gli interventi per la pulizia e messa in sicurezza dell’area ex Militare a Isola Verde e dell'area ex Cichito a Sottomarina. Lavori attesi da anni, iniziati un mese fa e che hanno restituito alla città due luoghi importanti.

«Siamo intervenuti in due zone che erano completamente abbandonate da tanti anni - dice Serena De Perini, assessore all’Ambiente di Chioggia -. Un intervento che andava fatto per riportare il decoro urbano e anche la sicurezza in quei luoghi, nei tempi e nei modi che ci ha indicato la Regione. Noi vorremmo intervenire subito e dappertutto ma risulta difficile perché le situazioni pregresse sono tante. Piano piano però vogliamo arrivare dappertutto. Ora saranno i colleghi del settore lavori pubblici a decidere quale destinazione dare a questi luoghi che abbiamo riconsegnato alla città».

Per quanto riguarda l'area ex Militare a Isola Verde sono stati eseguiti: ripulitura e asporto del materiale di risulta ( rifiuti di vario genere, ramaglie, ecc.) su tutta la zona e ripulitura e riempimento della piscina in disuso con materiale arido certificato, al fine di evitare il riempimento d'acqua, ricettacolo per la proliferazione delle zanzare. Inoltre, è stata messa in sicurezza l'area con recinzione che vieta l’accesso. All'ex Cichito a Sottomarina, invece, sono stati rimossi roulotte, auto, immondizia. Dentro è stata trovata una colonia felina che è stata accuratamente spostata, sempre all'interno dell’area, ma in un luogo più protetto e consono.