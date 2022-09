L'inventore della "cardioaspirina" alla tre giorni dell'Ulss 3 dedicata al cuore

È iniziata giovedì la tre giorni dedicata al cuore e alla sua cura. Si intitola “Venice Interventional Cardiology 2022” ed è il congresso organizzato dalla Cardiologia di Venezia giunto ormai alla sua quarta edizione. L'evento, dal 22 al 24 settembre, si svolge nella storica Biblioteca San Domenico dell’ospedale Civile di Venezia, Santi Giovanni e Paolo e approfondirà le principali tematiche della moderna pratica cardiologica, con focus sulla Cardiologia Interventistica, per offrire la più ampia opportunità di aggiornamento e approfondimento. Più di sessanta cardiologi italiani e stranieri riuniti a Venezia. C'è anche il professor Carlo Patrono, uno dei massimi specialisti, noto nel mondo come l'inventore della "cardioaspirina", che sabato verrà insignito del premio San Marco per la Medicina. Grazie anche alle sue ricerche, l’aspirina a basse dosi è oggi impiegata da milioni di pazienti nel mondo per ridurre il rischio cardiovascolare e prevenire l’infarto.

Nel giugno 2013 ha ricevuto il Gran prix scientifique dall'Insitute de France, massimo riconoscimento internazionale in campo cardiovascolare, proprio per i suoi studi sugli effetti dell'aspirina. È stato per diversi anni a capo della task force sugli agenti anti-trombotici della società europea di Cardiologia e recentemente insignito del sigillo dell’Università di Verona. Nel pomeriggio di giovedì, prima giornata, all’inaugurazione del congresso hanno partecipato il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato, il direttore sanitario Giovanni Carretta, il direttore dell'Unità operativa di Cardiologia dell'ospedale Civile, Giuseppe Grassi. In rappresentanza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha partecipato l’assessore al Bilancio Michele Zuin. Il congresso è gratuito su iscrizione e aperto a quanti vorranno partecipare, fino ad esaurimento posti. L'appuntamento più atteso sarà la premiazione del professor Patrono che si svolgerà sabato mattina alle 10.

«Questo Congresso in cui la Cardiologia di Venezia torna ad essere al centro del dibattito della comunità scientifica - spiega il primario Giuseppe Grassi - approfondisce le principali tematiche della moderna pratica cardiologica per offrire agli specialisti riuniti all'ospedale Civile di Venezia la più ampia opportunità di aggiornamento e approfondimento. Tra i relatori abbiamo invitato esperti italiani e internazionali, con l’obiettivo di condividere esperienze e tecniche e discutere le criticità in team multidisciplinari. Lavoreremo per tre giorni, dal giovedì a sabato, con lezioni e seminari che si svolgeranno nella sala storica della biblioteca San Domenico».

Il professor Carlo Patrono, che è stato docente di Farmacologia in diversi atenei tra cui la Sapienza di Roma e la University of Pennsylvania, è autore di circa 250 articoli scientifici con oltre 75.000 citazioni, ed è stato eletto membro in prestigiose società quali la "Association of American Physicians", il "Royal College of Physicians", l’"Academia Europaea" e l'"Accademia dei Lincei". La mole della sua attività di ricerca è vertiginosa: il suo principale interesse di ricerca è lo studio dell'attivazione piastrinica e l'inibizione dell'aterotrombosi. La sua ricerca ha caratterizzato la farmacologia umana dell'aspirina come inibitore dell'attività della cicloossigenasi piastrinica, e ha fornito le basi per lo sviluppo di basse dosi di aspirina come agente antitrombotico. «La presenza a Venezia del professor Patrono - ha detto Contato aprendo i lavori al Civile - nobilita ulteriormente questo congresso organizzato dalla nostra Ulss 3: è grazie anche alle sue ricerche se l’aspirina a basse dosi è oggi impiegata da milioni di pazienti nel mondo per ridurre il rischio cardiovascolare e prevenire l’infarto».