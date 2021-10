Approvata l’istituzione della consulta animalista e del garante per gli animali

Giovedì in Consiglio comunale la mozione è passata all'unanimità. "Le colonie feline e i gruppi di altre specie animali liberi subiscono sempre più frequentemente violenze, avvelenamenti e sequestri"

Nasce la Consulta sulle tematiche animaliste e il Garante per i diritti, la tutela e il benessere degli animali. Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 30 settembre, ha approvato all'unanimità una mozione per chiedere alla giunta e al sindaco di costituire la Consulta e applicare il regolamento di funzionamento dell'organo di coordinamento delle tematiche animaliste. Con questo provvedimento si chiede inoltre di designare, "un Garante per i diritti, la tutela e il benessere degli animali, che unisca competenza, interesse ed empatia verso tutte le specie animali che necessitano di cure e protezione nel nostro Comune".

"L'articolo 14 del regolamento Comunale sancisce che i gatti liberi e le colonie feline siano protetti e tutelati dal Comune". La Consulta è stata richiesta anche perché, "le colonie feline e i gruppi di altre specie animali liberi subiscono sempre più frequentemente violenze, avvelenamenti e sequestri e che i volontari sono pochi e il più delle volte gli animali cercano rifugio in proprietà private abbandonate, dove ai cittadini non è permesso accedere per curarli e nutrirli".