La corsa rosa colora le strade di Mestre nel nome della lotta alla violenza di genere

La corsa rosa, la mattina di domenica 24 marzo, ha raccolto un migliaio di persone: un nuovo successo per la manifestazione podistica non competitiva promossa dalla Uisp di Venezia, inserita nel cartellone di eventi "Marzo donna" del Comune di Venezia e partita alle 10 da piazza Ferretto per attraversare Mestre e Marghera. L'evento promuove un messaggio di lotta contro la violenza di genere, riassunto nello slogan “io corro con le donne per le donne”.

Era presente anche la presidente del consiglio comunale, Ermelinda Damiano, insieme al vicesindaco Andrea Tomaello, che ha corso come partecipante. «Non posso che esprimere un grande ringraziamento alla Uisp per la dedizione e passione messa nell'organizzare manifestazioni così coinvolgenti e significative», ha dichiarato la presidente Damiano. «Oggi - aggiunge - vogliamo porre l'attenzione su un tema che è molto attuale, rispetto al quale ogni giorno dobbiamo tutti dare un grande contributo, perché la lotta alla violenza contro le donne non è un fatto privato. Noi come Comune ci spendiamo quotidianamente, con il nostro centro antiviolenza, per assistere tutte le donne che si rivolgono a noi. Ma questo non basta, perché per lottare è necessario che si mobiliti un'intera comunità. E momenti come quello di oggi sono fondamentali per fare rete e per invitare tutti a non voltarsi dall'altra parte, mai».

«Una bellissima mattinata di festa e sport, ma soprattutto un'occasione per porre la massima attenzione sulla tema della violenza di genere», ha aggiunto Paolo Peratoner, vicepresidente Uisp. «Quest'anno lungo il percorso abbiamo scelto di attaccare dei ritratti di donne vittime di femminicidio. Una modalità di comunicazione forse un po' cruda, ma sicuramente che va dritta al punto. Purtroppo la strada da fare è ancora molto lunga, e le tragedie che si continuano a consumare ne sono la prova, ma noi ci siamo e continueremo sempre a portare avanti il nostro messaggio di lotta contro la violenza sulle donne».

I partecipanti potevano scegliere tra il percorso completo di 10 chilometri e quello più breve, di 5 chilometri, entrambi con arrivo in piazza Ferretto, dove si sono svolti momenti di animazione e quello delle premiazioni. Anche quest'anno la manifestazione ha unito sport e solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto alla cooperativa sociale Iside, che si occupa di costruire percorsi di uscita dalla violenza per le donne che ne sono vittime e i loro figli.