La gara tra creator veneti per promuovere il territorio: il Canal coordina la "sfida"

Una sfida a colpi di video e hashtag per promuovere le bellezze del Veneto. Ventotto creator veneti coinvolti, quattro per ciascuna provincia, suddivisi in sette squadre. È "Veneto Creators", iniziativa promossa dalla Regione, coordinata da Nicola Canal, meglio noto sui social come Canal il Canal, e Veronica Civiero, esperta in comunicazione digitale, fondatrice della pagina ViralVeneto.

I giovani creatori di contenuti digitali si daranno battaglia su Instagram e TikTok, da oggi, martedì 7 marzo e fino al 7 giugno. Hashtag ufficiale #venetocreators. Ogni gruppo avrà un suo tema che diventerà contenuto digitale e virale: dall’enogastronomia alla natura, passando dalla storia all’arte e usando anche la lingua veneta che fa parte del nostro patrimonio. Toccheranno sia gli aspetti culturali, sia le tematiche importanti come la sostenibilità e l’inclusione. I creator, in questo viaggio di tre mesi, saranno supportati dalle Dmo e dai Consorzi di Promozione turistica.

«È una partita che ho voluto con forza per la promozione del Veneto - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, introducendo l'iniziativa oggi a Palazzo Balbi -. Mi sono reso conto in rete che questi ragazzi nei loro racconti hanno come primo presupposto il Veneto, e non possiamo restare indifferenti a giovani che in maniera del tutto autonoma promuovono la nostra Regione. Siamo solo in una fase embrionale - ha precisato Zaia -, perché deve diventare endemico: spero che sia l'inizio di una grande avventura, che è quella di far parlare sempre di più di Veneto».

«Sono anni che sogno di partecipare a un progetto social per la mia Regione - ha commentato Canal - e oggi mi sento felice e soddisfatto. Molti dei creator li conosco. Non vedo l'ora di girare il Veneto e fare video con loro».