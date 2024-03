Turismo, in Veneto buone le prenotazioni per Pasqua: favoriti le terme e il litorale

Se il 2023 per il turismo veneto è stato l'anno dei record, anche questo 2024 promette bene. Lo confermano i numeri delle prenotazioni registrate per le vacanze di Pasqua: nei litorali le camere degli hotel sono occupate per il 62%; stesso numero anche per i laghi; le città d’arte raggiungono il 45%; le montagne sono per ora al 35%, mentre le terme all’81%.

Prenotazioni sempre più all'ultimo momento

«Sono dati soddisfacenti – spiega il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon –. Dappertutto ormai riscontriamo la propensione a prenotare all’ultimo momento. Per certe località incidono diversi fattori: per esempio la montagna è in significativo rialzo sospinto dalle nevicate dei giorni scorsi, in molte parti abbondanti, che permetteranno di tenere aperti di più gli impianti sciistici, qualche giorno anche oltre Pasquetta e in qualche caso addirittura fino al primo maggio».

In calo il periodo medio di soggiorno

Pasqua, inoltre, è la festa “variabile” per definizione: non cadendo nel calendario in una data fissa, è la tipica occasione di vacanza che ha caratteristiche diverse di anno in anno. «I turisti si muovono con una media di tre o quattro notti di permanenza – spiega Schiavon –. Il periodo medio di soggiorno sta diminuendo, ma riteniamo che nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rialzo delle prenotazioni. Buono è il dato dei litorali: la gente ha voglia di fare le prime passeggiate all’aria aperta, magari in riva al mare o nei centri storici delle località balneari. I laghi si confermano una certezza».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday