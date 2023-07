Piscina di Sacca Fisola, 650 mila euro di manutenzione: termine lavori a ottobre

Rinforzo strutturale ed efficientamento energetico, sono questi gli obiettivi dell’intervento attualmente in corso alla piscina comunale “Amedeo Chimisso” di Sacca Fisola dove la scorsa settimana l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto si è recata in sopralluogo. I lavori sono iniziati all’inizio a luglio e si prevede termineranno il 10 ottobre. I fondi messi a disposizione per l’intervento, pari a 650 mila euro, sono risorse React-Eu. A poche settimane dall’inizio del cantiere, la vecchia vetrata della piscina è stata completamente smontata e gli addetti ai lavori stanno procedendo alla sostituzione della struttura lignea che sosteneva il vetro, fortemente danneggiata a causa dell’esposizione diretta agli agenti atmosferici della laguna.

Per ovviare al problema dell’esposizione diretta del legno agli agenti atmosferici dannosi, si è deciso di modificare leggermente la struttura e far avanzare la nuova vetrata rispetto al portante ligneo, incastonandola, al suo posto, in un’impalcatura in alluminio, meno delicato. Da fuori, perciò, sarà visibile la vetrata nella sua intelaiatura di alluminio, mentre dall’interno sarà ancora possibile riconoscere la tradizionale struttura in legno. “Tradizionale” perché l’intervento, nel sostituire la struttura lignea, mira a riprodurla fedelmente, in modo da restituire alla comunità la piscina così come se la ricorda. Le lastre di vetro singolo originarie verranno sostituite da lastre in vetro a doppia camera isolante e questo intervento di efficientamento energetico permetterà il passaggio di classe dell’intera struttura, dalla "E" alla "D".

«L’intervento di manutenzione straordinaria alla piscina comunale di Sacca Fisola era particolarmente atteso – ha spiegato l’assessore – in particolare andiamo a intervenire sulla facciata esterna dove sostituiamo sia la vetrata che tutte le colonne portanti. La sostituzione del vetro singolo con il vetrocamera si inserisce in un ragionamento di efficientamento energetico e ci permetterà di ridurre i consumi».