Emma Thompson a Venezia, la foto ricordo con i dipendenti del Conad

L’attrice e sceneggiatrice britannica Emma Thompson, in questi giorni a Venezia, dove risiede da circa tre anni, ha trovato il tempo per una foto ricordo con lo staff del Conad nel sestiere Santa Croce. La due volte premio Oscar si è recata a fare la spesa di persona nella mattinata di oggi, martedì 11 aprile.

Come riportato dai tabloid britannici, l’attrice ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Venezia, dove è di casa dal 2020. Durante la sua permanenza in laguna, secondo quanto scrive il "Daily Mail", la coppia si è concessa un breve periodo da turisti, visitando chiese, antiquari e mescolandosi alla folla.

«È stato un vero onore per noi accogliere la signora Thompson nel nostro negozio - dice il socio gestore, Angelo Gregucci -. Affabile e gentilissima con tutti, ha chiesto salumi e formaggi italiani assortiti per un picnic all’aperto, facendosi consigliare per i vari accostamenti. Non si è presentata, ma l’abbiamo immediatamente riconosciuta, visto che è un’attrice di fama davvero planetaria e si è prestata con grande cortesia a uno scatto con noi. Comunicare non è stato un problema: parla un ottimo italiano, per il resto siamo riusciti a scambiare qualche parola in inglese».